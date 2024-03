Plus Bernkastel-Kues

Toptipp: Der Mosel-Radweg erhält hohe Auszeichnung von ADFC-Experten

i Der Mosel-Radweg bei Trittenheim. Fotos: Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus Foto: Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Lesezeit: 3 Minuten

Er ist einer der schönsten Radwege Deutschlands – der Mosel-Radweg. Auf 248 Kilometern versammelt der ebene und ufernahe Weg zwischen Perl an der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenze und der Mündung des Flusses in den Rhein am Deutschen Eck in Koblenz alles, was sich Radler von einer abwechslungsreichen Tour erträumen können.