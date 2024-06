Plus Annweiler

Toptipp: Burgunderweinfest und Trifelsserenaden laden in die Pfalz ein

i Reichsburg Trifels bei Annweiler – hier wurden im 12. und 13. Jahrhundert die Reichsinsignien aufbewahrt. Foto: Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Unter allen Klöstern in der Pfalz nimmt das Kloster Eußerthal im südöstlichen Pfälzerwald in der Geschichte eine herausragende Rolle ein. 1148 vom Ritter Stephan von Mörlheim gegründet und vom Kloster Villers-Bettnach in Lothringen aus mit Zisterziensern besiedelt, übernahm es mit der Bewachung der Reichsinsignien der deutschen Kaiser, die hinter den mächtigen Mauern der Burg Trifels verwahrt wurden, eine sehr wichtige Aufgabe.