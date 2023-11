Die „fantastischen Vier“ nennen sich die Regionen im Wein- und Ferienland Bernkastel-Kues. In der historischen Grafschaft Veldenz, an der Mosel, im Hunsrück und in der Stadt Bernkastel-Kues gibt es reichlich von dem, was einen schönen Ausflug ausmacht: Natur, Kultur und Gastfreundschaft. Zwischen Weinreben und Wäldern, entlang der schimmernden Mosel und vorbei an schönen Fachwerkorten durchziehen fünf Etappen des Moselsteigs die Region zwischen Neumagen-Dhron über Bernkastel-Kues bis nach Ürzig.