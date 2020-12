Kell am See

Der Winter naht. Im letzten Herbstmonat schickt er schon seine ersten Vorboten mit kalten Nächten und glitzerndem Raureif am Morgen. Der Wald lässt sich nur noch an den Baumspitzen erahnen, die aus dem Nebel ragen. Im frisch gefallenen Laub rascheln die Wanderschuhe, und im Rucksack gluckst der heiße Tee in der Thermoskanne. Das Wandern im Herbst hat doch seinen ganz besonderen Reiz.