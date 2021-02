Rheinland-Pfalz-Tipp: Die Ruine Hammerstein war mächtige Reichsburg am Mittelrhein

Das im vorigen Jahr von der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Rheinland-Pfalz ausgerufene Kaiserjahr wurde wegen der Schließungen und Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verlängert. Damit verbindet sich die Hoffnung, dass einige mit viel Engagement vorbereitete Veranstaltungen und Ausstellungen doch noch ihr Publikum finden werden. Rund um die große Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ in Mainz gibt es viele Korrespondenzorte wie zum Beispiel die drei Kaiserdome in Worms, Speyer und Mainz, die Reichsburg Trifels und die Kaiserpfalz in Ingelheim.