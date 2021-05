Die Wald- und Wiesentour hält, was der Name des Radwegs verspricht: Wälder und Wiesen. Wir können dem Oberbegriff Land aber getrost Stadt und Fluss hinzufügen. Ausgangspunkt ist die Oranierstadt Diez. Vom Lahntal zieht sich der Radweg auf die Hochfläche des Südlichen Westerwaldes. Nach dem Wendepunkt in Eppenrod führt die Strecke durch das „Bimbesland“ und endet mit Flussradeln entlang der Lahn.