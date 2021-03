Radwandertipp: Apfelroute führt durch den Vorgarten der Eifel – Rundfahrt zu den ersten Blüten

Der Bahnhof Meckenheim bietet sich als Ausgangspunkt für die Südschleife der neuen Apfelroute an. Die Tour hat von Frühlingsbeginn bis zur Erntezeit im Herbst einen ganz besonderen Reiz. Der Name ist Programm. Die Strecke ist auf den ersten Kilometern flach und prima zum Einrollen. Nach 2,3 Kilometern überqueren wir einen unscheinbar wirkenden Bach. Ein paar Meter weiter erreichen wir die Nachbildung eines römischen Aquäduktpfeilers, die den Swistbach in ein anderes Licht rückt. Der Pfeiler erinnert an die römische Wasserleitung, die auf fast 100 Kilometern von Nettersheim in der Eifel nach Köln führte.