Plus Ochtendung Der Rheinland-Pfalz-Wandertipp: Großes Naturkino im Nettetal Lust auf aussichtsreiche Weite und eine romantische Talaue, auf einen idyllischen Felsenpfad, imposante Panoramablicke und viel frische Luft? Dann ist der Nette-Romantikpfad an trockenen Wintertagen genau die richtige Wahl für eine kurzweilige, einfache und entspannende Wanderung zwischen Maifeld und Nettetal.

Am westlichen Ortsrand von Ochtendung beginnen wir am Parkplatz des Jakob-Vogt-Stadions die Wanderung auf dem Nette Romantikpfad. Wie durch eine Allee wandern wir nun zwischen der Sportanlage und der Landstraße entlang, bis wir in die offene Flur gelangen. Sanft steigt der bequeme Feldweg an und führt zu einem Waldstück. Nach ...