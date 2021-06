Das Rahmenprogramm der großen Landessausstellung „Die Kaiser und die Säulen der Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa.“ in Mainz, die noch bis zum 13. Juni geöffnet hat, beinhaltet auch eine 55 Kilometer lange Radtour zu den wichtigsten Schauplätzen der mittelalterlichen Geschichte Rheinhessens. Startpunkt ist der Hiltonbrunnen an der Rheinpromenade in Mainz.