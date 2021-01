USA-Experte David Sirakov im Interview: Die Amerikaner müssen ihre Demokratie wehrhafter machen – Wie das gelingen könnte

David Sirakov liebt die USA, er schätzt die älteste Demokratie der Welt. Doch der Leiter der Atlantischen Akademie verzweifelt auch zunehmend an ihr: „Mir macht große Sorgen, dass sich in den USA wie so häufig die Mentalität durchsetzt: ,Wir schauen nach vorn, aber nicht zurück‘. Diese unumstößliche Hoffnung auf die Zukunft frustriert mich zunehmend.“ Sirakov befürchtet, dass sich diese Mentalität auch nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump wieder durchsetzen wird. Stattdessen sollten die Amerikaner ihre Demokratie wehrhafter machen:

Was dachten Sie, als Sie die Bilder vom erstürmten Kapitol sahen?

Es war eine Mischung aus Erstaunen, Erschrecken und die Erkenntnis, dass das nicht wirklich überraschend kommt. Es ist ein Tiefpunkt, der sich in den vergangenen Wochen angedeutet hat. Es war zu erwarten von jemandem, der seine Wahlniederlage nicht eingestehen will, Ausflüchte in irgendwelchen Verschwörungsmythen sucht und eine ihm blind folgende Anhängerschaft mit einer gewaltverherrlichenden Rhetorik anfeuert. Geschockt hat mich die Leichtigkeit, mit der dieser Mob, diese inländischen Terroristen das Kapitol erstürmen konnten. Dabei sind die Sicherheitsvorkehrungen am Kapitol oder am Weißen Haus normalerweise sehr rigide – zumal sie jetzt im Vorfeld der Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar noch mal verschärft wurden.

Ist das nur mit Unterstützung von Donald Trump denkbar gewesen?

Es wird untersucht werden müssen, warum die Sicherheitsbehörden so schlecht auf etwas vorbereitet waren, das nicht überraschend passierte – allein deshalb, weil es am Weißen Haus eine Trump-Kundgebung gab und im Kapitol zeitgleich der Wahlsieger Joe Biden verkündet werden sollte.

Hatte das Ganze putschähnliche Züge, oder würde dies eine Minderheit größer machen, als sie ist?

Natürlich ist das keine Mehrheit der US-Bürger. Auch die Mehrheit der Trump-Anhänger dürfte nicht gewalttätig sein. Die Geschehnisse müssen trotzdem überaus ernst genommen werden, denn es war ein offener und gewaltsamer Angriff auf die amerikanische Demokratie. Anders als bei den „Black Lives Matter“-Protesten, bei denen es auch zu Gewaltausbrüchen kam, haben wir es hier mit einer Gruppe zu tun, deren erklärtes Ziel es ist, die amerikanische Demokratie abzuschaffen. Und deren Gewaltexzesse sind die logische Konsequenz eines stetigen rhetorischen Trommelns des US-Präsidenten Donald Trump, der seit mittlerweile fünf Jahren sämtliche Grundsätze der amerikanischen Demokratie angreift. Es ist dann nur folgerichtig, dass irgendwann Teile seiner Anhängerschaft bereit sind, Gewalt anzuwenden, um ihre Überzeugungen durchzusetzen. Das zeigt: Es gibt in der US-Gesellschaft antidemokratische Kräfte, die durch den obersten Amtsträger der USA angestiftet werden. Das macht diesen Vorgang zu einer Katastrophe für die USA.

Inwiefern?

Die Amerikaner betrachten sich gern als den Leuchtturm der Demokratie in der Welt. Doch spätestens jetzt sollten sie sich eingestehen, dass die Hoffnung allein nicht reicht, dass die eigenen Institutionen widerstandsfähig genug sind, um Angriffe von Trump und seinen Anhängern Paroli zu bieten. Dafür braucht es mehr. Deshalb stehen die USA an einem Scheideweg. Sie müssen darüber nachdenken, wie sie ihre Demokratie wehrhafter gestalten können. Sie dürfen nicht darauf vertrauen, dass ein Amtsinhaber die nötige Moral mitbringt. Es braucht wirksamere Schranken.

Welche?

Da geht es unter anderem um eine Entpolitisierung von Kontrolle. Da ist das Thema Begnadigung: Wie kann es sein, dass der US-Präsident die Möglichkeit hat, Personen zu begnadigen, die wegen krimineller Akte verurteilt wurden, die sie vielleicht sogar indirekt in Trumps Namen begangen haben? Dazu gehören auch die Todesurteile, die Trump jetzt noch schnell durchgesetzt hat, um sich als Mann von Recht und Ordnung zu profilieren. Eine weitere Frage ist: Wie kann es sein, dass sich Trump nicht wirklich von seinem Unternehmen loslösen muss und so staatliches Handeln mit privaten Interessen verquicken kann?

Ähnliche Bilder wie am Kapitol gab es am Reichstagsgebäude mit Corona-Leugnern. Sind wir gegenüber diesen Strömungen zu nachsichtig?

Das Demonstrationsrecht ist ein sehr hohes Gut. Aber das verwirkt jeder, der Gewalt anwendet. Die Frage ist aber, wie gut wir auf solche Eskalationen vorbereitet sind. Vielleicht nehmen wir solche Bewegungen nicht ernst genug. Diesen Fehler haben viele auch zu lange bei Trump gemacht. Allerdings haben es Populisten leichter in einer Demokratie, die so polarisiert wie die amerikanische ist und nur aus zwei großen Parteien besteht. Deshalb wird in den USA auch intensiv darüber diskutiert, wie sich ein zweiter Trump verhindern lässt – vor allem vor dem Hintergrund, dass der nächste Populist, der an die Macht kommt, vielleicht viel klüger bei der Zerstörung des politischen Systems vorgeht. Eine Möglichkeit wäre, das Amtsenthebungsverfahren zu entpolitisieren, indem es dem Kongress entzogen und an ein anderes Gremium übertragen wird. Es geht natürlich auch um ein gerechteres Wahlsystem. Doch dies scheitert an der politischen Realität – vor allem an den Republikanern, die genau wissen, dass sie auf absehbare Zeit keinen Präsidenten mehr stellen würden, wenn man das System der Wahlleute abschaffen würde.

Das klingt resignativ.

Mir macht große Sorgen, dass sich in den USA wie so häufig die Mentalität durchsetzt: „Wir schauen nach vorn, aber nicht zurück, wir werden das nicht lösen, sondern einfach versuchen, dass es künftig besser wird.“ Diese unumstößliche Hoffnung auf die Zukunft frustriert mich zunehmend. Tatsächlich erlebe ich seit einiger Zeit in der US-Demokratie nicht nur Stagnation, sondern extreme Rückschritte.

Welche Folgen hat die Kapitol-Erstürmung für die Republikaner?

Die Reaktion auf die Ereignisse zeigt, wie tief gespalten die Partei zwischen Trumpisten wie Tom Cotton aus Arkansas und Moderaten wie Mitt Romney ist. Bei den Zwischenwahlen 2023 dürfte dies dazu führen, dass wir ähnlich wie 2010 die Tea Party dann eine rechte Trump-Bewegung erleben werden, die versuchen wird, die letzten verbliebenen Moderaten aus den Parlamenten und aus der Partei zu verdrängen. Die bereits hoch radikalisierte Grand Old Party wird weiter an den rechten Rand rücken.

Das Gespräch führte Christian Kunst