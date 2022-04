Kommentar zu den Massakern im Ukraine-Krieg: Das Grauen von Butscha wird die Welt verändern

Das, was viele von uns, besonders die Älteren, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben, längst geahnt haben, kann jetzt nicht mehr ignoriert, weggewischt oder mit wohlfeilen Worten schöngeredet werden: Der von Putin befohlene und von russischen Soldaten vollzogene Aggressionskrieg gegen die Ukraine ist ein Völkermord. Hier wird ein Volk abgeschlachtet.

Auf den Bildern sind tote Zivilisten zu sehen, deren Hände auf dem Rücken gefesselt sind. Viele wurden per Kopfschuss getötet. „Die russischen Soldaten haben eine Safari auf Zivilisten gemacht“, sagt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Diese drastischen Worte mögen einen erschrecken. Doch sie sind wohl nötig, damit der Westen nicht länger die Augen vor der grausamen Fratze des Krieges verschließen kann.

Soldaten auf dem Rückzug, die Zivilisten massakrieren – das weckt unheilvolle Erinnerungen an die menschenverachtende Politik der verbrannten Erde im Zweiten Weltkrieg. Auch wenn sich solche Vergleiche ob der Einmaligkeit und des Ausmaßes der damaligen Verbrechen verbieten, so lässt sich doch sagen: Die Bilder aus Butscha offenbaren, dass an den Händen der russischen Soldaten das Blut von unschuldigen Ukrainern klebt.

Es ist nicht mehr Putins Krieg, es ist auch Russlands Krieg. Das bedeutet nicht, dass jeder Russe ein Verbrecher ist – genauso wenig, wie im Zweiten Weltkrieg jeder Deutsche ein Nazi oder ein Mörder war. Doch die Tötung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen. Putins Propagandamaschinerie hat offenbar dazu geführt, dass russische Soldaten auch alle moralischen und völkerrechtlichen Grenzen überschreiten.

Das Grauen von Butscha, das sich in anderen Städten wie Mariupol oder Charkiw fortsetzen könnte, vielleicht schon ereignet hat, wird den Druck auf den Westen, auf Deutschland deutlich erhöhen – gerade aus der eigenen Bevölkerung. Besonders die Grünen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock stehen für ein „Nie wieder“.

Was sind sie, was sind wir alle bereit, dafür zu opfern? So richtig, weil selbsterhaltend es rein rational sein mag, ein Gasembargo oder einen Einsatz der Nato abzulehnen. Die moralische Frage wird immer drängender, wie viel Leid, wie viele Bilder wie die aus Butscha wir aushalten können und wollen, ohne zu handeln. Unsere Unschuld haben wir längst verloren. Es geht nicht mehr um Wohlstandsverluste. Es geht ums nackte Überleben und um die Grundlage unserer Welt.

