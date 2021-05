Kampf gegen den Darmkrebs: Es gibt ein einfaches Mittel, doch es ist verpönt und wird gemieden

Die Corona-Krise hat uns gelehrt, Risiken und Nutzen abzuwägen. Selbst wer Zweifel an der Corona-Impfung hat, begreift, dass mögliche Reaktionen auf den Piks in keinem Verhältnis zu den schweren Folgen einer Covid-19-Erkrankung stehen. Der Koblenzer Gastroenterologe Dr. Jens Dommermuth hofft, dass mehr Menschen diese Abwägung künftig auch bei der Darmkrebsvorsorge treffen. „Bei Corona spüren viele einen größeren Handlungsdruck. Das Risiko Darmkrebs kann man leichter verdrängen. Das dürfen wir nicht mehr zulassen.“ Denn: Das Krebsrisiko wird durch die Vorsorge um rund 90 Prozent reduziert.

2019 ist nur knapp jeder vierte Rheinland-Pfälzer zur Darmspiegelung gegangen. Wie erklären Sie sich, dass trotz aller Werbekampagnen immer noch 75 Prozent der Menschen die Koloskopie meiden?

Zunächst muss man berücksichtigen, dass das Einladungsverfahren bei der Darmkrebsvorsorge durch die Kassen erst im Juli 2019 gestartet wurde. Der positive Effekt dadurch ist in diesen Zahlen noch nicht ablesbar. Generell gibt es drei Gründe, warum viele die Darmkrebsvorsorge meiden: Erstens wissen viele nicht, was auf sie zukommt. Zweitens haben sie Angst vor Komplikationen. Drittens gibt es gerade bei Männern Vorbehalte vor dem Prozedere der Darmspiegelung, insbesondere der Darmreinigung. Viele genieren sich auch, weil man sich bei der Koloskopie entblößen muss. Das ist ein Grund, warum Männer eher Darmkrebsvorsorgemuffel sind. Frauen sind solche Untersuchungen von ihrem Gynäkologen gewohnt. Unterm Strich sind viele Männer überzeugt, dass das Risiko und das Unangenehme den Nutzen übersteigt. Doch sie irren sich gewaltig.

Warum?

Wenn man weiß, wie viele Vorstufen von Tumoren wir entfernen können, dann steht die verschwindend geringe Komplikationsrate dazu in keinem Vergleich. Daher ist es absolut irrational, nicht zur Darmkrebsvorsorge zu gehen. Die Koloskopie rettet viele Leben. Das Dilemma ist: Viele fragen sich, warum sie zur Darmkrebsvorsorge gehen sollen, weil sie doch überhaupt keine Beschwerden haben. Tatsächlich verursachen die Vorstufen vom Darmkrebs in der Regel keine Schmerzen – dazu kommt es meist erst, wenn daraus ein Tumor entstanden ist. Das ist das Tückische am Darmkrebs, was sich jedoch durch eine frühzeitige und regelmäßige Vorsorge vermeiden lässt. Wer sich – wie empfohlen – mit Anfang 50 (Männer) oder mit 55 (Frauen) das erste Mal und ein zweites Mal mit Anfang oder Mitte 60 untersuchen lässt und keine Auffälligkeiten hat, der hat mit ziemlich hoher Sicherheit zehn Jahre lang Ruhe. Denn die Vorstufen des Darmkrebses brauchen etwa zehn Jahre, bis sich daraus ein Tumor entwickelt. Und wenn Polypen entdeckt und entfernt wurden, steht die nächste Untersuchung schon nach maximal fünf Jahren an.

Dann lassen Sie uns über die Vorbehalte sprechen: Wie versüßen Sie Patienten die Darmspiegelung?

Bevor überhaupt etwas geschieht, gibt es ein ausführliches Aufklärungsgespräch, in dem man mit dem Arzt über alles in Ruhe sprechen kann. Vor 20 Jahren ging es sofort zur Sache. Wer sich heute für die Untersuchung entscheidet, bekommt zwei halbe Liter an Vorbereitungslösung, gefolgt von einer Flüssigkeit, die man frei wählen kann. Vor 20 Jahren musste man noch vier Liter unerträglich schmeckende Salzlake zum Abführen trinken. Heute ist es also deutlich weniger – auch wenn es natürlich insgesamt unangenehm bleibt, die Flüssigkeit zu trinken.

Und es gibt besondere Geschmacksrichtungen ...

Ja. Es gibt einen Zitronen- und Orangengeschmack. Doch man muss offen sagen: Diese Geschmacksnoten können den unangenehmen Abgang der Flüssigkeit nicht übertünchen. Daher ist vielen Patienten ein geschmackloses Präparat lieber. Aber die Menge ist eben deutlich geringer als früher.

Dann kommt die eigentliche Darmspiegelung. Was wird da getan, um das gut erträglich zu machen?

Ganz wichtig: Wir haben mit dem Narkosemittel Propofol ein Präparat, das schnell wirkt und extrem gut steuerbar und sehr sicher ist.

Das Mittel, das Michael Jackson das Leben gekostet hat ...

... womit wir immer wieder konfrontiert werden. Es ist eben kein Mittel, um sich zu Hause auf dem Sofa einzuschläfern. Unter ärztlicher Aufsicht ist es aber ein ganz hervorragendes Schlafmittel, also ein Kurznarkotikum, mit dem man sehr angenehm schläft und auch wieder wach wird. Das ist so gut steuerbar, dass wir den Wünschen von Patienten sehr genau gerecht werden können. Wer von der Untersuchung absolut nichts mitbekommen kann, der kann so bis zur letzten Sekunde schlafen. Während der Narkose werden der Kreislauf und die Atmung der Patienten natürlich engmaschig überwacht. Bei uns ist immer ein Endoskopie-Assistent dabei, der einen speziellen Propofol-Sedierungskurs absolviert hat. Und selbstverständlich steht für den extrem selten auftretenden Notfall alles Nötige bereit.

Ist das vergleichbar mit einer Magenspiegelung, die ja einige kennen?

Ja. Allerdings kommt bei der Darmspiegelung sogar weniger Propofol zum Einsatz, weil bei der Magenspiegelung auch der Würgereiz unterdrückt werden muss.

Kommen wir zu einem weiteren Problem: Sie sagen, dass Männer nicht so gern die Hosen runterlassen. Wie bringt man sie dazu? Das müssen sie ja vor der Narkose tun.

Nicht nur für besonders empfindliche Männer haben wir spezielle Hosen, die bis zum Knie gehen und am Gesäß einen kleinen Schlitz haben, durch den wir reingehen können. Damit ist also alles Intime zu jedem Zeitpunkt abgedeckt. Es lässt sich aber eben nicht verhindern, dass wir über den After in den Darm gehen. Dabei sollte man sich aber klarmachen, dass das für uns Alltag ist. Daher muss sich da niemand für irgendwas schämen.

Und dann? Man hört, auch bei der Darmspiegelung habe der Komfort zugenommen. Inwiefern?

Erstens können wir heute CO2 verwenden, um den Darm aufzublasen. Früher war die Darmspiegelung oft unangenehm, weil wir Raumluft verwendet haben. CO2 hat den Vorteil, dass es durch die Schleimhäute 160-mal schneller eliminiert wird als Luft. Die Folge: Schon nach einer Viertelstunde merken die Patienten nicht mehr, dass sie untersucht worden sind. Zweitens kommen ganz andere Geräte zum Einsatz: Sowohl die Bildauflösung als auch die Flexibilität ist deutlich besser geworden. Das erhöht den Komfort, aber auch die Sicherheit der Untersuchung.

Womit wir beim Stichwort Komplikationen sind: Wie häufig kommt es dazu durch die Narkose und infolge von Verletzungen des Darms?

Komplikationen beim Einsatz von Propofol sind extrem selten. Was sonstige Komplikationen angeht: Zu diesen kommt es laut Studien bei einer bis drei von 1000 Koloskopien, wobei schwerere Fälle in weniger als 1 Promille der Fälle auftreten.

Was kann passieren?

Bei der Entfernung von Polypen kann es zu Blutungen kommen. Das ist aber keine schwerwiegende Komplikation. Das geschieht häufiger, das bekommt man aber auch meist ohne Operation in den Griff. Schwerwiegender sind Verletzungen der Darmwand oder von umliegenden Organen wie der Milz, etwa weil der Darm damit verwachsen ist. Solche sehr seltenen Komplikationen werden aber auch im Vorgespräch thematisiert. Eine Darmspiegelung ist letztlich eine Risiko-Nutzen-Abwägung: Wir finden bei rund einem Fünftel, also 20 Prozent aller Patienten Vorstufen von Darmkrebs, die wir in der Regel während der Koloskopie entfernen – das Risiko für Komplikationen liegt aber nur bei 1 bis 3 Promille. Der Nutzen überwiegt die Risiken also bei Weitem.

Es mag schizophren klingen: Aber viele dürften die Vorsorge ja auch deshalb meiden, weil die Gefahr besteht, dass Sie einen Tumor finden. Wie häufig passiert das?

Das ist schizophren und zugleich menschlich. Das Tückische beim Darmkrebs ist aber, dass das Problem wächst, je länger man wartet. Man darf den Kopf nicht in den Sand stecken. Viele Studien zeigen, dass das Risiko, bei einer frühzeitigen und beschwerdefreien Koloskopie einen Tumor zu finden, sehr gering ist, wohingegen das Risiko dramatisch ansteigt, wenn man zu lange wartet. Nur bei etwa vier von 1000 Koloskopien bei den unter 55- bis 59-Jährigen und bei 8 bis 9 Promille bei den 60- bis 70-Jährigen wird ein Tumor gefunden. Und das sind oft Patienten, die schon Beschwerden haben. Bei den über 80-Jährigen liegt die Tumorrate siebenmal höher: bei 26 Promille.

Früherkennungsuntersuchungen wie die Mammografie stehen in der Kritik, weil die Belastung der Frauen durch die Untersuchung in keinem Verhältnis zu der zu geringen Zahl geretteter Leben stehe. Wie sind es beim Darmkrebs?

Bei der Mammografie gibt es bislang keinen Beleg dafür, dass die Lebenserwartung der Frauen durch das Screening signifikant erhöht wird. Bei der Darmkrebsvorsorge ist das anders: Sie wird seit 2002 alle zehn Jahre ab dem 50. Lebensjahr zweimal von den Kassen bezahlt. Nach zehn Jahren wurden die Ergebnisse ausgewertet. Das Fazit: Das Krebsrisiko wird durch die Vorsorge um rund 90 Prozent reduziert. Ein normal gesunder Mensch hat ein 6-prozentiges Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Durch die Vorsorge reduziert sich das Risiko auf 0,6 Prozent. Deshalb macht es so viel Freude, für diese Vorsorge zu werben. Denn es gibt kaum Vorsorgeuntersuchungen, die wissenschaftlich erwiesen so sinnvoll sind. Es bleibt ein Risiko – aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist sehr gering.

Hat die Corona-Krise das Bewusstsein der Menschen für solche Risikoabwägungen geschärft? Bei der Corona-Impfung stellen sich ja ganz ähnliche Fragen.

Nein. Aber der Vergleich zu den überschaubaren Risiken und dem großen Nutzen der Corona-Impfung ist interessant. Am Beispiel Astrazeneca zeigt sich, wie wichtig Kommunikation über die Abwägung von Risiken und Nutzen ist.

Und wie stark der Einfluss von Emotionen ist?

Ja. Auch bei der Darmspiegelung sprechen sich Fehlinformationen über Komplikationen schnell herum. Dagegen hilft nur Überzeugungsarbeit: „Jetzt sind Sie noch jung, und die Wahrscheinlichkeit, unbeschadet von Darmkrebs zu bleiben, ist riesig. Wenn Sie aber warten, steigt das Darmkrebsrisiko dramatisch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei der Darmspiegelung zu Schaden zu kommen, steht in keinem Verhältnis zum Risiko im Straßenverkehr.“

Dafür müssen die Menschen aber zu Ihnen kommen. Seit Juli 2019 laden die Kassen alle Versicherten zur Darmkrebsvorsorge ein. Was hat sich dadurch verändert?

Es kommen mehr Menschen zum Aufklärungsgespräch. Einige verlassen die Praxis aber schon vorher, nachdem sie die Informationsbögen zu der Untersuchung gelesen haben. Aber wenn ich den Fuß in der Tür habe, geht nahezu keiner mehr nach Hause. Viele lassen sich durch gute Argumente überzeugen, zumal ihr Kommen ihre grundsätzliche Bereitschaft zeigt. Ob es auch mehr Vorsorgeuntersuchungen gibt, lässt sich noch nicht sagen. Durch Corona gab es auf jeden Fall einen Knick: Viele sind nicht mehr zur Vorsorge gekommen. Doch mittlerweile spüren wir keinen negativen Effekt mehr durch die Pandemie.

Ist es illusorisch, dass in Zukunft jeder zweite Deutsche zur Darmkrebsvorsorge geht? Und welchen gesamtgesellschaftlichen Effekt hätte dies angesichts dann wohl sinkender Darmkrebszahlen?

Das ist keine Utopie. Das halte ich für sehr realistisch. Ich hoffe, dass ich das noch erleben werde. Und der Effekt wäre enorm: Jährlich sterben fast 25.000 Menschen an Darmkrebs, und 32.000 Männer und 27.000 Frauen erkranken jedes Jahr neu an Darmkrebs. Viele dieser Menschen müssten bei einer höheren Beteiligung an der Darmkrebsvorsorge nicht mehr operiert werden und könnten gesünder alt werden. Der volkswirtschaftliche Nutzen wäre ebenso groß: Die Behandlung eines Darmkrebspatienten kostet bis zu einem sechsstelligen Betrag. Die große Bereitschaft zur Corona-Impfung zeigt, dass die Bereitschaft zur Gesundheitsvorsorge groß sein kann. Doch bei Corona spüren viele einen größeren Handlungsdruck. Das Risiko Darmkrebs kann man leichter verdrängen. Das dürfen wir nicht mehr zulassen.

Das Gespräch führte Christian Kunst