Sie springen, sie hüpfen, sie schwenken selbst gemalte Banner. „Wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr uns die Zukunft klaut“, skandieren sie wieder und wieder. Es ist Viertel nach zehn am Freitagmorgen, und Alexander und seine Freunde sollten eigentlich im Unterricht sitzen. „Mir ist ein Fehltag lieber als eine kaputte Erde“, sagt der Zwölfjährige.

„Fridays for Future“ – so heißt die weltweite Schülerstreik-Bewegung, ausgelöst von der 16 Jahre jungen schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg. Und wie Greta sind sie nach Mainz an den Hauptbahnhof gekommen, ...