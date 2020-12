Im ersten Halbjahr meldeten in Rheinland-Pfalz 2375 Firmen Insolvenz an, meldet das Statistische Landesamt in Bad Ems. Die Zahl blieb damit im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant (2381). Betroffen waren davon 4947 Beschäftigte. Deutlich gestiegen sind aber die ausstehenden Forderungen, die sich auf etwa 253 Millionen Euro belaufen. Im Vorjahr waren es 152 Millionen Euro.