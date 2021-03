Rund 2000 Mitarbeiter und 162 Fachgeschäfte

Der Name des Unternehmens steht für Familiensinn, Verantwortung, Teamgeist und Loyalität. Die Lohner's-Familie, das sind knapp 2000 Mitarbeiter in zurzeit 162 Fachgeschäften, in der Verwaltung und in der Backstube. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region verbinden „Die Lohner's” Tradition mit innovativen Ideen und einem zukunftsorientierten Mindset.