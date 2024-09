Plus Rheinland-Pfalz/Asbach

Erst Kicherattacke, dann Sauerstoff-Unterversorgung: Was Lachgas im Körper anrichtet

i Auf einer Straße liegen mehrere Gaspatronen und ein Luftballon. Lachgas hat sich zu einer beliebten Partydroge vor allem unter jungen Leuten entwickelt. Foto: Julia Kilian/picture alliance/dpa

Als Treibgas bei Sprühsahne oder als Narkosemittel: Lachgas hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Auch als Rauschmittel wird es konsumiert. Was es dabei im Körper anrichten kann, erklärt der ärztliche Direktor der Kamillus-Klinik in Asbach (Kreis Neuwied) hier in deutlichen Worten.