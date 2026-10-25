Unfälle
Zwölfjähriger stößt auf E-Scooter mit Auto zusammen
Polizei
In Koblenz ist ein Zwölfjähriger bei einem Unfall mit einem E-Scooter verletzt worden. (Symbolbild)
Arne Dedert. DPA

Zwei Jungen verlieren auf einem E-Scooter die Kontrolle. Einer springt ab, der andere stürzt und wird von einem Auto erfasst.

Koblenz (dpa/lrs) – Ein Zwölfjähriger ist auf einem E-Scooter in Koblenz mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhren zwei Zwölfjährige auf einem E-Scooter einen Abhang hinunter. Im Anschluss sollen sie ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über den E-Scooter verloren haben.

Der hinten stehende Junge sprang ab, während der andere mit dem E-Scooter auf der Fahrbahn stürzte. Er wurde von einem Auto eines 51-jährigen Fahrers erfasst. Der verletzte Junge musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

© dpa-infocom, dpa:261025-930-889329/1

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