Zwei Jungen verlieren auf einem E-Scooter die Kontrolle. Einer springt ab, der andere stürzt und wird von einem Auto erfasst.

Koblenz (dpa/lrs) – Ein Zwölfjähriger ist auf einem E-Scooter in Koblenz mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhren zwei Zwölfjährige auf einem E-Scooter einen Abhang hinunter. Im Anschluss sollen sie ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über den E-Scooter verloren haben.

Der hinten stehende Junge sprang ab, während der andere mit dem E-Scooter auf der Fahrbahn stürzte. Er wurde von einem Auto eines 51-jährigen Fahrers erfasst. Der verletzte Junge musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.