Neuer Bundesarbeitsminister Schweitzer verabschiedet sich persönlich vom Landtag Bastian Hauck 23.10.2026, 15:00 Uhr

i Alexander Schweitzer gehörte von 2006 bis 2009 sowie seit 2013 dem rheinland-pfälzischen Landtag an. Am Donnerstag wird der neue Bundesarbeits- und Sozialminister noch einmal im Landesparlament sprechen – und sich persönlich verabschieden. Boris Roessler/dpa

Alexander Schweitzer war jahrelang einer der Hauptakteure der rheinland-pfälzischen Landespolitik und des Landtags. Am Donnerstag verabschiedet sich der neue Bundesarbeitsminister vom Parlament. Persönlich. Warum ihm ein solcher Abschied wichtig ist.

. Der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) lässt es sich nicht nehmen, sich am Donnerstag persönlich von seinen Abgeordnetenkollegen im rheinland-pfälzischen Landtag zu verabschieden. Nach seinem Wechsel ins Bundesarbeitsministerium in Berlin ist der frühere Ministerpräsident aktuell noch Abgeordneter des Landtags, wie die Landtagspressestelle am Freitag unserer Zeitung bestätigte.







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