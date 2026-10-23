Alexander Schweitzer war jahrelang einer der Hauptakteure der rheinland-pfälzischen Landespolitik und des Landtags. Am Donnerstag verabschiedet sich der neue Bundesarbeitsminister vom Parlament. Persönlich. Warum ihm ein solcher Abschied wichtig ist.
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. Der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) lässt es sich nicht nehmen, sich am Donnerstag persönlich von seinen Abgeordnetenkollegen im rheinland-pfälzischen Landtag zu verabschieden. Nach seinem Wechsel ins Bundesarbeitsministerium in Berlin ist der frühere Ministerpräsident aktuell noch Abgeordneter des Landtags, wie die Landtagspressestelle am Freitag unserer Zeitung bestätigte.