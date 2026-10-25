Projektatlas veröffentlicht So könnte der A1-Lückenschluss künftig aussehen Michael Illjes 25.10.2026, 06:00 Uhr

i Die Planungen des A1-Lückenschlusses nehmen weiter Form an. Ein Projektatlas der Autobahn GmbH Rheinland zeigt den geplanten Strreckenverlauf und einen Überblick zu den Schutzgebiete entlang der Trasse. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Seit Jahrzehnten ist der Lückenschluss der A1 umkämpft und voller Hürden. 2028 sollen die Bauarbeiten beginnen. Ein neuer Projektatlas der Autobahn GmbH Rheinland macht nun sichtbar, wie die Trasse künftig durch die Eifel verlaufen soll.

Die rund 25 Kilometer lange Lücke zwischen Blankenheim in Nordrhein-Westfalen und Kelberg in Rheinland-Pfalz soll geschlossen werden. Im Jahr 2028 sollen die Bauarbeiten am ersten von drei Abschnitten beginnen: Zwischen Kelberg und Adenau laufen bereits Vorarbeiten.







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