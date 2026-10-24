Mehr Personal, eine bessere Ausstattung und eine gute Bezahlung: Das sind Kernforderungen der Gewerkschaft der Polizei. Aus Anlass des 75. Geburtstags des Landesverbands erneuerte die Landesvorsitzende sie. So reagiert Innenminister Achim Schwickert.
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Seit 75 Jahren werden Beschäftigte der rheinland-pfälzischen Polizei von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) vertreten – das Jubiläum wurde jetzt im Kulturwerk Wissen (Kreis Altenkirchen) gefeiert. Im Vorfeld hatte die GdP-Landesvorsitzende Aline Raber in einem Gastbeitrag für unsere Zeitung klare Forderungen an die Landespolitik gestellt.