Personal, Ausstattung, Geld 75 Jahre GdP: So reagiert Innenminister auf Forderungen Tim Kosmetschke 24.10.2026, 06:00 Uhr

i Achim Schwickert (CDU) ist seit dem Regierungswechel Innenminister in Rheinland-Pfalz. Er gratulierte der Gewerkschaft der Polizei zum 75. Geburtstag des Landesverbands – und reagiert auf die Forderungen, die Landesvorsitzende Aline Raber aus diesem Anlass in einem Gastbeitrag in unserer Zeitung formulierte. Hannes P. Albert/dpa

Mehr Personal, eine bessere Ausstattung und eine gute Bezahlung: Das sind Kernforderungen der Gewerkschaft der Polizei. Aus Anlass des 75. Geburtstags des Landesverbands erneuerte die Landesvorsitzende sie. So reagiert Innenminister Achim Schwickert.

Seit 75 Jahren werden Beschäftigte der rheinland-pfälzischen Polizei von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) vertreten – das Jubiläum wurde jetzt im Kulturwerk Wissen (Kreis Altenkirchen) gefeiert. Im Vorfeld hatte die GdP-Landesvorsitzende Aline Raber in einem Gastbeitrag für unsere Zeitung klare Forderungen an die Landespolitik gestellt.







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