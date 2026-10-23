Eine Extrastunde Schlaf, Nachtschicht mit Überlänge, Tiere warten auf gefüllte Näpfe: In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren zurückgestellt, die Winterzeit beginnt. Wie und bei wem sich das bemerkbar macht? Ein Blick ins nördliche Rheinland-Pfalz.
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Die Zeiger springen von 3 auf 2 Uhr zurück: Die Zeit wird von der Sommer- auf die Winterzeit umgestellt. Dadurch gibt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24. auf 25. Oktober, eine Stunde mehr Schlaf. Klingt gut? Längst nicht für alle. Während für die einen die zusätzliche Stunde wie im Flug vergeht, bekommen die anderen diese deutlich zu spüren.