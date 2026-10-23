Wechsel zur Winterzeit Uhren in RLP ticken anders – Mensch und Tier auch? Hannah Klein Özdemir 23.10.2026, 17:00 Uhr

i Uhren einmal zurückdrehen bitte: In der Nacht von Samstag auf Sonntag endet die Sommerzeit. Für die einen beginnt die Winterzeit mit einer Extrastunde Schlaf. Die anderen haben mehr Zeit zum Feiern oder müssen länger arbeiten. Für wen sich die Zeitumstellung im nördlichen Rheinland-Pfalz in der Nacht und auch danach bemerkbar macht (Symbolfoto). Elisa Schu/dpa. picture alliance/dpa

Eine Extrastunde Schlaf, Nachtschicht mit Überlänge, Tiere warten auf gefüllte Näpfe: In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren zurückgestellt, die Winterzeit beginnt. Wie und bei wem sich das bemerkbar macht? Ein Blick ins nördliche Rheinland-Pfalz.

Die Zeiger springen von 3 auf 2 Uhr zurück: Die Zeit wird von der Sommer- auf die Winterzeit umgestellt. Dadurch gibt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24. auf 25. Oktober, eine Stunde mehr Schlaf. Klingt gut? Längst nicht für alle. Während für die einen die zusätzliche Stunde wie im Flug vergeht, bekommen die anderen diese deutlich zu spüren.







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