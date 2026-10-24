Kultur neu entdecken Wie die Alte Limofabrik zum neuen Kreativraum wurde Stefan Schalles 24.10.2026, 07:00 Uhr

i Auf Initiative von Marcus Hoffstadt (links) und Stephanie Schwarz (nicht im Bild) entging die Alte Limofabrik 2021 dem geplanten Abriss. Den dort anschließend entstandenen Kreativ- und Kulturort, hier ist der Malraum in der alten Schwankhalle zu sehen, verwaltet der Grafikdesigner heute gemeinsam mit Violetta Richard (rechts). Stefan Schalles

Eigentlich war der Industriekomplex bereits dem Abriss geweiht, doch eine Gruppe Koblenzer Kreativer machte daraus kurzerhand eine Art Co-Working-Space samt angeschlossenem Kulturort. Wie es dazu kam und was dort heute geboten wird.

Bier und Limonade sind in der Schützenstraße 44 dieser Tage nur noch im Kühlschrank zu finden. Wo früher Braukessel brodelten und Abfüllanlagen ratterten, die Wertschöpfung jahrzehntelang rein industriellen Zwecken diente, hat inzwischen eine bunte Abordnung der Kreativbranche Einzug gehalten: Grafikdesigner und Fotografen, Künstler und Marketingexperten sitzen heute in funktional eingerichteten Büros entlang des Innenhofs.







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