Eigentlich war der Industriekomplex bereits dem Abriss geweiht, doch eine Gruppe Koblenzer Kreativer machte daraus kurzerhand eine Art Co-Working-Space samt angeschlossenem Kulturort. Wie es dazu kam und was dort heute geboten wird.
Lesezeit 4 Minuten
Bier und Limonade sind in der Schützenstraße 44 dieser Tage nur noch im Kühlschrank zu finden. Wo früher Braukessel brodelten und Abfüllanlagen ratterten, die Wertschöpfung jahrzehntelang rein industriellen Zwecken diente, hat inzwischen eine bunte Abordnung der Kreativbranche Einzug gehalten: Grafikdesigner und Fotografen, Künstler und Marketingexperten sitzen heute in funktional eingerichteten Büros entlang des Innenhofs.