Polizei ermittelt
Zwölfjähriger nach Sturz von E-Scooter schwer verletzt
E-Scooter
Zwei Jungen fuhren vorschriftswidrig gemeinsam auf einem E-Scooter. (Symbolbild)
Jens Kalaene. DPA

Ein Junge verliert mutmaßlich die Kontrolle über einen E-Scooter. Sein schwer verletzter Mitfahrer bleibt zurück – was die Polizei über den Unfall herausgefunden hat.

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Neuwied (dpa/lrs) – Ein Zwölfjähriger ist bei einem Unfall mit einem E-Scooter schwer verletzt worden. Er stürzte als Mitfahrer auf einem Feldweg von dem Fahrzeug, wie die Polizei mitteilt. Der gleichaltrige fahrende Junge blieb den Angaben zufolge weitgehend unverletzt, ließ seinen schwer verletzten Mitfahrer zurück und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Fahrer hatte bei dem Unfall am Mittwoch auf dem geschotterten Weg mutmaßlich die Kontrolle über den Scooter verloren. Der Mitfahrer erlitt schwerste Kopfverletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er auf die Intensivstation gebracht wurde.

Die Polizei ermittelte den anderen Jungen, bei ihm zu Hause wurde auch der E-Scooter gefunden. Das Fahrzeug war den Angaben zufolge nicht für den Straßenverkehr zugelassen und verfügte zudem nicht über eine Haftpflichtversicherung. Der genaue Unfallhergang wird weiter untersucht.

© dpa-infocom, dpa:261112-930-987023/1

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