Nils Jacoby ist gerade mal 22 Jahre alt. Doch der WHU-Absolvent aus dem Rhein-Lahn-Kreis hat schon sein drittes Start-up aufgezogen. Der Gründer handelt mit Baumaschinen. Dabei bewegt er sich bereits zwischen den beiden WHU-Welten Vallendar und NRW.
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Noch vor wenigen Jahren ist Nils Jacoby weitgehend achtlos an Baumaschinen vorbeigegangen. Mittlerweile ist der 22-Jährige von Baggern, Raupen und Radladern geradezu elektrisiert. Beim Blick aus dem Fenster ist er kurz abgelenkt. Eine Baufirma. Die muss er später unbedingt mal anfunken, sagt er und grinst.