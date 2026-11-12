Gründerzeit an der WHU Start-up mit Faible für Bagger, Raupe und Rüttelplatte Dirk Eberz 12.11.2026, 16:00 Uhr

i Nils Jacoby hat mit seinen 22 Jahren schon sein drittes Unternehmen auf die Beine gestellt. Auf seiner Intenet-Plattform handelt der WHU-Absolvent mit gebrauchten Baumaschinen – vom Bagger bis zur Rüttelplatte. Mittlerweile macht der Jungunternehmer – hier zu Gast bei unserer Zeitung – sogar Geschäfte in Afrika und im Mittleren Osten. Dirk Eberz

Nils Jacoby ist gerade mal 22 Jahre alt. Doch der WHU-Absolvent aus dem Rhein-Lahn-Kreis hat schon sein drittes Start-up aufgezogen. Der Gründer handelt mit Baumaschinen. Dabei bewegt er sich bereits zwischen den beiden WHU-Welten Vallendar und NRW.

Noch vor wenigen Jahren ist Nils Jacoby weitgehend achtlos an Baumaschinen vorbeigegangen. Mittlerweile ist der 22-Jährige von Baggern, Raupen und Radladern geradezu elektrisiert. Beim Blick aus dem Fenster ist er kurz abgelenkt. Eine Baufirma. Die muss er später unbedingt mal anfunken, sagt er und grinst.







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