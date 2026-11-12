Vor zwei Wochen kehrte Alexander Schweitzer (SPD) noch einmal in den Mainzer Landtag zurück, um sich persönlich zu verabschieden. Nun legt der Ex-Ministerpräsident sein Mandat im Landesparlament nieder. Wer für Schweitzer nachrückt.
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Der Wechsel von Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) von Mainz nach Berlin ist nun komplett vollzogen: Wie die Pressestelle des Landtags mitteilt, hat Schweitzer ein Schreiben an Landtagspräsident Matthias Lammert (CDU) gesendet. Demnach legt der neue Bundesarbeits- und Sozialminister mit Ablauf des 15.