Nach dem Wechsel nach Berlin Abschied nun fix: Schweitzer legt Landtagsmandat nieder Bastian Hauck 12.11.2026, 11:54 Uhr

i Der neue Bundesarbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) hat sein Mandat im rheinland-pfälzischen Landtag niedergelegt. Bernd von Jutrczenka/dpa

Vor zwei Wochen kehrte Alexander Schweitzer (SPD) noch einmal in den Mainzer Landtag zurück, um sich persönlich zu verabschieden. Nun legt der Ex-Ministerpräsident sein Mandat im Landesparlament nieder. Wer für Schweitzer nachrückt.

Der Wechsel von Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) von Mainz nach Berlin ist nun komplett vollzogen: Wie die Pressestelle des Landtags mitteilt, ﻿hat Schweitzer ein Schreiben an Landtagspräsident Matthias Lammert (CDU) gesendet. Demnach legt der neue Bundesarbeits- und Sozialminister mit Ablauf des 15.







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