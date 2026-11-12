Makel fürs Stadtbild Wie Städte im Norden von RLP Leerstand begegnen wollen Johannes Kirsch 12.11.2026, 12:00 Uhr

i Leerstände – wie hier in der Ahrhutstraße in Ahrweiler – sorgen häufig für einen tristen Anblick. Lars Tenorth

Durch die Fußgängerzone zu schlendern ist für manche Shopping-Genuss pur. Viele andere ziehen dem stationären Einzelhandel aber längst die Bestellung im Internet vor. Welche Konsequenzen hat das für die Innenstädte in Koblenz, Neuwied und Co.?

Die erneute Insolvenz der Warenhauskette Galeria hat deutlich gemacht: Die Innenstädte stehen vor einem tiefgreifenden Wandel – oder befinden sich genauer gesagt schon mittendrin. In einer Zeit, in der viele Menschen den Warenkauf per Klick auf der Computermaus oder einem Wisch auf dem Smartphone bevorzugen, spüren selbst Läden in exponierter Lage die Konkurrenz aus dem Netz.







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