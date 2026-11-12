Endlos-Projekt Hunsrückspange Geisterbrücke Rhaunen: Kritik an „Verschwendungsfall“ Tim Kosmetschke 12.11.2026, 13:12 Uhr

i Angesichts von jahrelanger Bauverzögerung und unklaren Kosten: Welche Priorität hat die Hunsrückspange, zu der die „Geisterbrücke von Rhaunen“ gehört, noch für die Landesregierung? Fotostudio Hosser. Hosser

Angesichts von jahrelanger Bauverzögerung und unklaren Kosten: Welche Priorität hat die Hunsrückspange, zu der die „Geisterbrücke von Rhaunen“ gehört, noch für die Landesregierung? Wir haben sie gefragt – auch Steuerzahlerbund und IHK äußern sich.

Sie ist 345 Meter lang, bis zu 40 Meter hoch – und derzeit vollkommen nutzlos: Die Talbrücke bei Rhaunen, Teil einer geplanten Ortsumgehung, die wiederum zum Mammutprojekt „Hunsrückspange“ gehört, steht fertig gebaut in der Landschaft des Kreises Birkenfeld herum, doch die Straßenanbindungen zu beiden Seiten fehlen.







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