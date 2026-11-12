Karen Müller hat selbst im Westerwald Fußball gespielt. Nun steht sie als Trainerin im Musical „Kick like a Woman“ auf der Bühne. Die Geschichte führt nach Taiwan, wo die Frauen aus Bergisch Gladbach 1981 einen historischen Erfolg feierten.

Erst Büro, dann Bühne: Karen Müller aus dem Westerwald hat ihren Beruf für das Musical aufgegeben. In Köln spielt sie nun eine kämpferische Fußballtrainerin. Eine Begegnung über große Träume und den Mut, ihnen zu folgen.

Helga gibt die Regeln vor.