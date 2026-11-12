Musical in Köln
Vom Westerwälder Fußballplatz auf die Musicalbühne
Im Köln-Mülheimer Depot feiert das Musical "Kick like a Woman" seine Weltpremiere. In der Rolle von Spielertrainerin Helga ist d
Im Köln-Mülheimer Depot feiert das Musical "Kick like a Woman" seine Weltpremiere. In der Rolle von Spielertrainerin Helga ist die aus Hachenburg stammende Musicaldarstellerin Karen Müller (Mitte) zu erleben.
Morris Mac Matzen

Karen Müller hat selbst im Westerwald Fußball gespielt. Nun steht sie als Trainerin im Musical „Kick like a Woman“ auf der Bühne. Die Geschichte führt nach Taiwan, wo die Frauen aus Bergisch Gladbach 1981 einen historischen Erfolg feierten. 

Lesezeit 4 Minuten
Erst Büro, dann Bühne: Karen Müller aus dem Westerwald hat ihren Beruf für das Musical aufgegeben. In Köln spielt sie nun eine kämpferische Fußballtrainerin. Eine Begegnung über große Träume und den Mut, ihnen zu folgen.Helga gibt die Regeln vor.
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