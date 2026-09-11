Der Tarifstreit zwischen Saarbahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) dauert an. Am Freitagmorgen wurde wieder gestreikt - und wenig später kam der nächste Aufruf.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Fahrgäste der Saarbahn benötigen weiter Geduld: Ab dem Mittag soll schon der zweite Streik innerhalb eines Tages beginnen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zu einem Ausstand ab 12.00 Uhr aufgerufen, wie sowohl die GDL als auch die Stadtwerke in Saarbrücken mitteilten. Wie lang der Streik dauern soll, gab die Gewerkschaft nicht an. Am Morgen war bereits von 6.00 bis 8.00 Uhr gestreikt worden.

Der Streik habe keine Auswirkung auf das Ersatzkonzept, erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke.

Die S1 verkehrt bis 16.30 Uhr zwischen Saargemünd und Riegelsberg Süd.

Extrabusse des Schienenersatzverkehrs bleiben unabhängig des Streiks weiterhin im Einsatz

Ergänzungsfahrten zwischen Riegelsberg Süd und Lebach entfallen vorläufig.

Die Gewerkschaft hatte in den vergangenen Wochen immer wieder zum Streik aufgerufen. Hintergrund ist ein schon seit mehreren Monaten andauernder Tarifkonflikt. Die Saarbahn befördert nach eigenen Angaben jährlich fast 35 Millionen Fahrgäste in Saarbrücken und im Regionalverband und fährt grenzüberschreitend bis ins lothringische Sarreguemines in Frankreich. Ihre Tram-Züge verkehren sowohl in der Stadt als auch im Umland.