Ausblick auf die neue Saison
Koblenzer Kammerkonzerte starten mit Ausrufezeichen
Gichang Lee, Jahrgang 1998, galt in seiner südkoreanischen Heimat schon früh als Wunderkind und wurde für seine Leistungen mehrf
Gichang Lee, Jahrgang 1998, galt in seiner südkoreanischen Heimat schon früh als Wunderkind und wurde für seine Leistungen mehrfach ausgezeichnet. Am 17. September gestaltet der Pianist in Koblenz den Auftakt der neuen Kammerkonzerte-Saison.
Chopin International Piano Competition

Ob jung oder alt, traditionell oder innovativ, gern auch mal ausgefallen: Die Koblenzer Kammerkonzerte beweisen in ihrem neuen Programm, wie vielfältig das Format sein kann. Dabei liefert auch, aber nicht nur das Eröffnungskonzert Grund zur Vorfreude

Lesezeit 2 Minuten
Die Koblenzer Kammerkonzerte haben im Grunde niemandem mehr etwas zu beweisen. Wer sich seit 1872 auf dem Kulturmarkt hält, kann in den 154 darauffolgenden Jahren nicht allzu viel falsch gemacht haben – stolze Zahlen wie diese sprechen für sich. Wobei mit der gepflegten Tradition natürlich immer auch ein zu wahrender Standard einhergeht, eine gewisse Erwartungshaltung des Publikums, die stets aufs Neue bedient werden will.
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