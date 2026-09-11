Das Beste in Rheinland-Pfalz Hotel an der Mosel knackt die höchste Sterne-Kategorie Hans-Peter Linz 11.09.2026, 06:00 Uhr

i Um ein 5-Sterne-Superior-Haus zu werden, müssen strengste Kriterien erfüllt sein. Das Schloss Lieser an der Mosel hat als erstes Hotel in Rheinland-Pfalz diese Auszeichnung erhalten. Sven Hoppe/dpa

Das beste Hotel in Rheinland-Pfalz – so darf sich ein Hotel an der Mosel nennen, das nun die Auszeichnung „5 Sterne Superior“ erhalten hat. Welches ist es – und wie der Erfolg gelungen ist.

Rheinland-Pfalz. Vor knapp 20 Jahren war das historische Gebäude noch verfallen. Heute ist das daraus entstandene Luxushotel an der Mosel Anziehungspunkt für Gäste aus aller Welt. Es war ein sehr individuelles und außergewöhnliches Projekt, das der niederländische Unternehmer Piet Killaars vor knapp 20 Jahren anging, als er das damals noch im Besitz der Gemeinde befindliche Schloss kaufte.







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