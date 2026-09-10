Mit den Bläck Fööss in Koblenz Warum das Café Hahn für Mirko Bäumer ein Gefühl ist Reinhard Franke 10.09.2026, 11:00 Uhr

i Das Café Hahn bespielte Mirko Bäumer (Mitte) schon mit seiner früheren Band, den Queen Kings, regelmäßig. Seit 2017 ist er Sänger der Kölschen Kultkombo Bläck Fööss – und kehrt mit dieser nun am 18. September in den Koblenzer Kulturclub zurück. Kay-Uwe Fischer

Am 18. September gastiert Mirko Bäumer mit den Bläck Fööss im Café Hahn. Für ihn ein wohlvertrauter Ort, zu dem er eine ganz besondere Beziehung pflegt. Im Interview spricht er über lange Nächte, wiederkehrende Bilder und prägende Emotionen.

Manche Bühnen sind einfach nur Bühnen. Und dann gibt es Orte, die zu einem Teil der eigenen Geschichte werden. Für Mirko Bäumer gehört das Café Hahn in Koblenz eindeutig zur zweiten Kategorie. Lange, bevor er Sänger der Bläck Fööss wurde, stand er dort bereits regelmäßig auf den Brettern.







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