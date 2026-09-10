Am 18. September gastiert Mirko Bäumer mit den Bläck Fööss im Café Hahn. Für ihn ein wohlvertrauter Ort, zu dem er eine ganz besondere Beziehung pflegt. Im Interview spricht er über lange Nächte, wiederkehrende Bilder und prägende Emotionen.
Lesezeit 6 Minuten
Manche Bühnen sind einfach nur Bühnen. Und dann gibt es Orte, die zu einem Teil der eigenen Geschichte werden. Für Mirko Bäumer gehört das Café Hahn in Koblenz eindeutig zur zweiten Kategorie. Lange, bevor er Sänger der Bläck Fööss wurde, stand er dort bereits regelmäßig auf den Brettern.