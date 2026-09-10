Die Wehrpflicht light sollte die Reihen der Bundeswehr auffüllen. Doch die Resonanz auf den freiwilligen Dienst ist äußerst gering. Für den Militärhistoriker Sönke Neitzel ist das Modell zum Scheitern verurteilt, wie er im Interview erklärt.
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Wirklich beliebt ist der Wehrdienst auch früher nicht gewesen. „Das war ein Zwangsdienst, den Millionen Bundesbürger geleistet haben“, räumt Sönke Neitzel im Interview mit unserer Zeitung ein. Der Postdamer Militärhistoriker erinnert sich noch gut an 1987, als er für 250 Mark Sold im Monat für 15 Monate eingerückt ist.