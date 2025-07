An der einzigen Uniklinik von Rheinland-Pfalz herrscht großer Sanierungsbedarf. In den kommenden Jahren wird viel Geld verbaut, möglicherweise bald auch an einem zweiten Standort.

Mainz (dpa/lrs) – Als zweiter Standort für die Universitätsmedizin Mainz ist ein Gelände am Stadtrand im Gespräch, das nun genauer geprüft werden soll. Konkret handelt es sich um ein Areal zwischen den Stadtteilen Drais und Lerchenberg, die sogenannte Draiser Senke. Zuvor hatten die Zeitungen der VRM-Gruppe darüber berichtet.

Das Gelände mit Feldern und Obstbaumbeständen habe die Stadt als eine Potenzialfläche angeboten, erklärte Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) in Mainz. Für das Gelände nahe des ZDF und im Besitz des Senders gebe es einen Bebauungsplan, weil dort mal ein Medienpark angedacht gewesen sei. Nun werde geprüft, ob es für die Zwecke der einzigen Universitätsklinik von Rheinland-Pfalz geeignet sein könnte.

Milliarden werden verbaut

Am derzeitigen Standort der Unimedizin in der Oberstadt herrscht großer Sanierungsbedarf. Ein Baumasterplan sieht vor, dass bis etwa 2040 insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro verbaut werden sollen. Künftig könnte es so werden, dass in der Oberstadt vor allem die ambulante Versorgung organisiert wird, an einem zweiten Standort die stationäre.

Bei einer Sitzung des Aufsichtsrates der Unimedizin am Mittwoch wolle der Vorstand ein Gutachten vorstellen, das sich mit der medizinischen Versorgung in den kommenden Jahren beschäftigt habe, erklärte Hoch. Darauf aufbauend werde es darum gehen, zu schauen, inwieweit die Draiser Senke als Ort für ein neues Zentralklinikum geeignet sei. Auch müsse geprüft werden, welche ökologische Folgen ein Bau dort mit sich bringen würde und inwieweit die Frischluftzufuhr nach Mainz beeinflusst werden würde.