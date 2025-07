Ein 43-Jähriger fährt in Ludwigshafen verbotenerweise in einer Fußgängerzone Fahrrad. Ein spielendes Kind wird verletzt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein zweijähriges Kind ist in einer Fußgängerzone in Ludwigshafen von einem Fahrradfahrer angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief das Kind am Freitag einem Ball hinterher. Der unerlaubt in der Fußgängerzone fahrende 43-jährige Radfahrer habe nicht mehr ausweichen können und sei mit dem Kind zusammengestoßen, heißt es.

Beide verletzten sich dabei leicht. Das Kind wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 43-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.