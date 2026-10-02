Mainz (dpa/lrs) – Für die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz kommt eine zweiwöchige Verschnaufpause: Die Herbstferien starten nach dem Unterricht am Freitag. Erster Schultag nach der schulischen Auszeit ist dann der 19. Oktober.

Wer in den Ferien Unterrichtsstoff nachholen will oder erst neu in Deutschland ist und die Sprache noch lernen muss, kann das bei einer Vielzahl von Ferienkursen machen: Bei den Angeboten «LiF – Lernen in Ferien» gibt es die Möglichkeit, Unterrichtsinhalte etwa in Mathematik oder Deutsch zu wiederholen, zu üben und zu vertiefen. Die LiF-Kurse werden von den Volkshochschulen angeboten.

Neuerungen in der Schule ab dem zweiten Halbjahr

Für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche sowie solche, die schon länger in Deutschland leben, allerdings mit nur sehr geringen Deutschkenntnissen in die Schule kommen, gibt es in den Herbstferien zudem etliche Sprachkurse. Diese werden wie die LiF-Kurse von den Volkshochschulen angeboten.

Auf Neuerungen nach den Herbstferien müssen sich die Kinder und Jugendlichen in den Schulen im Land nicht einstellen. Erst ab dem zweiten Schulhalbjahr soll es dann strengere Regeln für den Umgang mit Handys in der Schule geben. Geplant ist, ab Februar nächsten Jahres ein Verbot der privaten Nutzung digitaler Endgeräte während der gesamten Zeit in der Schule umzusetzen.