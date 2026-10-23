Verkehrsunfall
Zwei Verletzte bei Unfall an A61-Ausfahrt Rheinböllen
Rettungshubschrauber
Bei dem Unfall war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Ein Auto reißt bei einem Verkehrsunfall ein Versorgungshäuschen aus der Verankerung. Eine Autofahrerin wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Lesezeit 1 Minute

Rheinböllen (dpa/lrs) – An der Ausfahrt von der Autobahn 61 auf Höhe von Rheinböllen sind am Donnerstagmorgen zwei Autos kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei streifte eine 50-jährige Autofahrerin den Wagen eines 52-Jährigen. Sie verlor dadurch die Kontrolle über ihren Wagen, überfuhr ein Autobahnschild und prallte gegen ein Versorgungshäuschen, das aus der Verankerung gerissen wurde.

Die 50-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr 59-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide seien mittelschwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Der 52-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt jetzt den Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise.

© dpa-infocom, dpa:261023-930-881073/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten