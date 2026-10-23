Ein Auto reißt bei einem Verkehrsunfall ein Versorgungshäuschen aus der Verankerung. Eine Autofahrerin wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Rheinböllen (dpa/lrs) – An der Ausfahrt von der Autobahn 61 auf Höhe von Rheinböllen sind am Donnerstagmorgen zwei Autos kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei streifte eine 50-jährige Autofahrerin den Wagen eines 52-Jährigen. Sie verlor dadurch die Kontrolle über ihren Wagen, überfuhr ein Autobahnschild und prallte gegen ein Versorgungshäuschen, das aus der Verankerung gerissen wurde.

Die 50-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr 59-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide seien mittelschwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Der 52-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt jetzt den Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise.