Elitenforscher Hartmann „Die WHU spielt in der Wirtschaft nur eine Randrolle“ Michael Illjes 23.10.2026, 08:00 Uhr

i Michael Hartmann gilt in Deutschland als einer der renommiertesten Elitenforscher. Er war bis 2014 Professor für Elite- und Organisationssoziologie an der Technischen Universität Darmstadt. Michael Hartmann

Sie bringt Gründer hervor, glänzt in Rankings und bildet die Führungskräfte von morgen aus. Doch wie viel Elite steckt in der WHU? Der Elitenforscher Michael Hartmann hat eine Antwort, die der renommierten Wirtschaftshochschule nicht gefallen dürfte.

Die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung wollte eine Kaderschmiede für künftige Führungskräfte werden. Eine unabhängige, internationale Elite-Universität, die Studenten auf die Wirtschaft vorbereitet. So stand es im Gründungskonzept, das die WHU 1983 dem rheinland-pfälzischen Kultusministerium vorlegte.







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