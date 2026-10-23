Sie bringt Gründer hervor, glänzt in Rankings und bildet die Führungskräfte von morgen aus. Doch wie viel Elite steckt in der WHU? Der Elitenforscher Michael Hartmann hat eine Antwort, die der renommierten Wirtschaftshochschule nicht gefallen dürfte.
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Die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung wollte eine Kaderschmiede für künftige Führungskräfte werden. Eine unabhängige, internationale Elite-Universität, die Studenten auf die Wirtschaft vorbereitet. So stand es im Gründungskonzept, das die WHU 1983 dem rheinland-pfälzischen Kultusministerium vorlegte.