In einem Wohnhaus werden die Leichen einer Mutter und ihres Sohnes gefunden. Die Umstände bleiben weiter unklar. Eine genaue Untersuchung der Körper soll helfen, die Todesursachen zu klären.

Germersheim (dpa/lhe) – Nach dem Fund zweier Toten in einem Wohnhaus im Landkreis Germersheim hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion der beiden Leichen angeordnet. Das sagte Oberstaatsanwältin Anne Herrmann der Deutschen Presse-Agentur. Die 77 Jahre alte Frau und ihr 59-jähriger Sohn waren am vergangenen Mittwoch tot aufgefunden worden, nachdem sie mehrere Tage lang nicht gesehen worden waren.

Die konkreten Umstände sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin unklar. Man gehe derzeit davon aus, dass der Mann Suizid begangen habe, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Die Todesursache der Frau sei noch unbekannt. Die angeordnete Obduktion soll nun Klarheit bringen. Hinweise auf ein Einwirken Dritter gebe es nicht, hieß es von der Polizei.

Die Ergebnisse der Obduktion werden den Angaben zufolge Anfang kommender Woche erwartet. Zum genauen Fundort machte die Polizei zunächst keine Angaben, um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen.