Johannes Deimling in Burgbrohl Im Kunstpavillon werden Bild und Aktion zum Erlebnis 23.11.2026, 15:10 Uhr

i In seiner Kunst bewegt sich BBB Johannes Deimling an der Schnittstelle zwischen Aktion und Bild. Collagen, Fotos und Filmdokumentationen seiner Performances sind nun in Burgbrohl zu sehen. Monika Sobczak

Skurril, unterhaltsam und im besten Sinn ungewöhnlich sind die Arbeiten von BBB Johannes Deimling. In Burgbrohl sind sie nun gemeinsam mit Werken aus dem Nachlass von Manfred Hammes zu sehen. Warum das gut zusammenpasst.

Bis 2006 lebte Manfred Hammes im Atelierhaus am heutigen Kunstpavillon in Burgbrohl (Kreis Ahrweiler) – und hinterließ nach seinem frühen Tod ein umfangreiches Archiv mit mehreren 1000 Dokumenten und Werken zwischen Malerei, Zeichnung, Collage, Skulptur und Video.







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