RLP-Gäste stärken Wirtschaft Tourismus-Chef erklärt, wohin Milliardenumsatz fließt Cordula Sailer-Röttgers 23.11.2026, 12:35 Uhr

i Stefan Zindler zeigt im Interview auf, wie der Tourismus die Wirtschaft im Land stärkt. Er ist Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Mehr als 216 Millionen touristische Aufenthaltstage zählt der Bericht „Wirtschaftsfaktor Tourismus“ für Rheinland-Pfalz im Jahr 2025. Sie haben einen Milliarden-Umsatz eingebracht. Tourismus-Chef Stefan Zindler erklärt, wer davor profitiert.

Am Tourismus in Rheinland-Pfalz verdienen mehr Branchen als nur das Gastgewerbe. Das zeigt der aktuelle Bericht „Wirtschaftsfaktor Tourismus“, den die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH bei der Tourismusberatung dwif-Consulting in Auftrag gegeben hat. Unsere Zeitung hat mit Stefan Zindler, dem Geschäftsführer von Rheinland-Pfalz Tourismus, über den Tourismus als Wirtschaftskraft gesprochen, warum er als solche unterschätzt wird – und wie auch ...







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