Landespflegekammer RLP Neuer Vorstand holt Boeddinghaus als Geschäftsführer Frank Schmidt-Wyk 23.11.2026, 15:06 Uhr

i Kai Boeddinghaus, Geschäftsführer des Bundesverbands für freie Kammern (BFFK), leitet nun auch die Geschäftsstelle der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Ole Spata. picture alliance/dpa

Der neue Vorstand der Landespflegekammer um Präsidentin Alexandra Schug hat mit Kai Boeddinghaus einen scharfen Kammerkritiker zum Geschäftsführer bestellt. Die Fronten zwischen Kammervorstand und Ministerium scheinen weiter zu verhärten.

Kurz nach Auswechslung des Vorstands hat die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz auch einen neuen Geschäftsführer: Kai Boeddinghaus, Geschäftsführer des Bundesverbands für freie Kammern (BFFK), übernimmt den Posten. Boeddinghaus wurde schon am Donnerstag vom frisch gewählten Vorstand um die neue Kammerpräsidentin Alexandra Schug und Vize Klaus Behrens als Nachfolger des auf eigenen Wunsch ausscheidenden Geschäftsführers Thorsten Müller bestellt.







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