Das Beethoven Orchester Bonn kommt – aber ohne Beethoven: Unter Dirk Kaftan erklingen Bacewicz, Schostakowitsch und Brahms. Ganz abwesend ist der Namenspatron beim traditionellen Koblenzer Gastspiel trotzdem nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Einmal in jeder Koblenzer Anrechtssaison bekommt das Musik-Institut seit vielen Jahren Besuch aus der Nachbarschaft: Am Freitag, 27. November, um 20 Uhr ist wieder das Beethoven Orchester Bonn in der Rhein-Mosel-Halle zu Gast. Und natürlich könnte das Orchester wie so oft einen ganzen Abend mit Werken seines Namenspatrons bestreiten, zumal in einer Spielzeit, die gut auch im Zeichen des 200.