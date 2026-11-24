Musik-Institut Koblenz Beethovens langer Schatten Claus Ambrosius 24.11.2026, 00:00 Uhr

i Am Pult des Beethoven Orchesters Bonn steht beim Koblenzer Gastspiel am 27. November der Bonner Generalmusikdirektor Dirk Kaftan. Irene Zandel

Das Beethoven Orchester Bonn kommt – aber ohne Beethoven: Unter Dirk Kaftan erklingen Bacewicz, Schostakowitsch und Brahms. Ganz abwesend ist der Namenspatron beim traditionellen Koblenzer Gastspiel trotzdem nicht.

Einmal in jeder Koblenzer Anrechtssaison bekommt das Musik-Institut seit vielen Jahren Besuch aus der Nachbarschaft: Am Freitag, 27. November, um 20 Uhr ist wieder das Beethoven Orchester Bonn in der Rhein-Mosel-Halle zu Gast. Und natürlich könnte das Orchester wie so oft einen ganzen Abend mit Werken seines Namenspatrons bestreiten, zumal in einer Spielzeit, die gut auch im Zeichen des 200.







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