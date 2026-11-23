Das Straßenbauprojekt Hunsrückspange kommt genauso wenig voran wie die Ortsumgehung Rhaunen. Ein wichtiger Teil für beide Projekte indes ist längst fertig: die Talbrücke bei Rhaunen. Ungenutzt ist sie – und dennoch offenbar in keinem guten Zustand.
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Es verdichten sich die Hinweise, dass der Baustopp an der „Geisterbrücke“ bei Rhaunen im Kreis Birkenfeld auf erhebliche bauliche Mängel zurückzuführen ist. Nach Informationen unserer Zeitung wurde bei der Hauptprüfung vor der Abnahme Schäden im Bereich der Koppelfugen festgestellt, von „Rissbildungen und Hohlstellen“ im neuen Beton ist die Rede.