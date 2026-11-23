Bauprojekt im Hunsrück Mängel an „Geisterbrücke“: Baufirma ist gefordert 23.11.2026, 10:00 Uhr

i Noch führt die neue Talbrücke bei Rhaunen im Kreis Birkenfeld ins Nirgendwo. Dabei wartet man in der Ortsgemeinde Rhaunen sehnsüchtig darauf, dass die Ortsumgehung fertig wird. Die Brücke ist ein Teil von ihr – und von Mammutprojekt Hunsrückspange. Kurt Knaudt

Das Straßenbauprojekt Hunsrückspange kommt genauso wenig voran wie die Ortsumgehung Rhaunen. Ein wichtiger Teil für beide Projekte indes ist längst fertig: die Talbrücke bei Rhaunen. Ungenutzt ist sie – und dennoch offenbar in keinem guten Zustand.

Es verdichten sich die Hinweise, dass der Baustopp an der „Geisterbrücke“ bei Rhaunen im Kreis Birkenfeld auf erhebliche bauliche Mängel zurückzuführen ist. Nach Informationen unserer Zeitung wurde bei der Hauptprüfung vor der Abnahme Schäden im Bereich der Koppelfugen festgestellt, von „Rissbildungen und Hohlstellen“ im neuen Beton ist die Rede.







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