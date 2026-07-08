Kamp-Bornhofen (dpa/lrs) – Zwei leblose Menschen sind bei Kamp-Bornhofen nahe Koblenz im Rhein gefunden worden. Bei den beiden Verstorbenen handele es sich um einen Mann und eine Frau, beide etwa 75 Jahre alt, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute versuchten am Dienstag, die beiden Körper aus dem Wasser zu holen, doch die starke Strömung riss den Leichnam des Mannes demnach mit. Noch sei er nicht wiedergefunden worden. Den Körper der Frau konnten die Einsatzkräfte bergen.

Aktuell liegen der Polizei nach eigenen Angaben keine Hinweise auf ein Verbrechen vor. Ein Schiffsführer hatte die beiden leblosen Körper am frühen Nachmittag entdeckt. Erste Erkenntnisse weisen demnach darauf hin, dass sie sich noch nicht lange im Rhein befanden. Ermittlungen sollen jetzt die genauen Todesumstände klären. Die Identität der beiden Senioren sei noch unklar.