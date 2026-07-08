Ermittlungen laufen
Zwei Tote im Rhein nahe Koblenz gefunden
Zwei Tote im Rhein nahe Koblenz gefunden
Die Feuerwehr versuchte, die Leichen zu bergen, doch die Strömung machte ihnen Probleme. (Symbolbild)
Stefan Sauer. DPA

Ein Schiffsführer entdeckt zwei leblose Senioren im Wasser. Einsatzkräfte können nur einen von ihnen bergen.

Lesezeit 1 Minute

Kamp-Bornhofen (dpa/lrs) – Zwei leblose Menschen sind bei Kamp-Bornhofen nahe Koblenz im Rhein gefunden worden. Bei den beiden Verstorbenen handele es sich um einen Mann und eine Frau, beide etwa 75 Jahre alt, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute versuchten am Dienstag, die beiden Körper aus dem Wasser zu holen, doch die starke Strömung riss den Leichnam des Mannes demnach mit. Noch sei er nicht wiedergefunden worden. Den Körper der Frau konnten die Einsatzkräfte bergen.

Aktuell liegen der Polizei nach eigenen Angaben keine Hinweise auf ein Verbrechen vor. Ein Schiffsführer hatte die beiden leblosen Körper am frühen Nachmittag entdeckt. Erste Erkenntnisse weisen demnach darauf hin, dass sie sich noch nicht lange im Rhein befanden. Ermittlungen sollen jetzt die genauen Todesumstände klären. Die Identität der beiden Senioren sei noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:260708-930-352845/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten