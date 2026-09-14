Am Vormittag gehen Anrufe bei der Polizei ein: Ein Auto ist bei Hoppstädten-Weiersbach von der Straße abgekommen. Die beiden Insassen überleben den Unfall nicht.

Hoppstädten-Weiersbach (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Birkenfeld sind zwei Männer ums Leben gekommen. Das Auto der beiden war zwischen Hoppstädten-Weiersbach und Heimbach von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten demnach am Vormittag den stark beschädigten Wagen, der abseits der Straße im Gebüsch stand, und wählten den Notruf.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der beiden Autoinsassen feststellen. Ermittlungen sollen jetzt klären, wie und warum es zu dem Unfall kam. Auch der Unfallzeitpunkt ist noch unklar.