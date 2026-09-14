Ursache unklar
Zwei Tote bei Autounfall im Landkreis Birkenfeld
Tödlicher Unfall auf Landstraße in Rheinland-Pfalz
Die Einsatzkräfte fanden die beiden Toten in dem stark beschädigten Auto.
Christian Schulz. DPA

Am Vormittag gehen Anrufe bei der Polizei ein: Ein Auto ist bei Hoppstädten-Weiersbach von der Straße abgekommen. Die beiden Insassen überleben den Unfall nicht.

Lesezeit 1 Minute

Hoppstädten-Weiersbach (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Birkenfeld sind zwei Männer ums Leben gekommen. Das Auto der beiden war zwischen Hoppstädten-Weiersbach und Heimbach von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten demnach am Vormittag den stark beschädigten Wagen, der abseits der Straße im Gebüsch stand, und wählten den Notruf.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der beiden Autoinsassen feststellen. Ermittlungen sollen jetzt klären, wie und warum es zu dem Unfall kam. Auch der Unfallzeitpunkt ist noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:260914-930-684056/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten