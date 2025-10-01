Zwei Männer werden bei einem Unfall auf einer Landstraße schwer verletzt. Die Polizei nennt als mutmaßliche Ursache zu hohe Geschwindigkeit in einer Kurve.

Montabaur (dpa/lrs) – Beim Zusammenprall zweier Autos in einer Rechtskurve bei Montabaur sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 58-Jähriger sei vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit auf einer Landstraße bei Freilingen (Westerwaldkreis) auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort stieß das Auto auf das Fahrzeug eines 31-Jährigen.

Die Fahrer seien in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden, die Feuerwehr habe sie befreien müssen. Beide Männer seien schwer, aber nach Stand vom Abend nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war rund vier Stunden lang gesperrt, wie die Polizei weiter mitteilte.