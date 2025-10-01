Windhoek in Namibia – mehr als 8000 Kilometer weit weg von Kennfus im Kreis Cochem-Zell. Kai Burgard lebt dort mit seiner Familie. Der Job führte den Fluggerätemechaniker nach Afrika. Dort fühlen sich die Burgards wohl. Wenn genug Nutella da ist.
Kai Burgard sagt, er sei ein „echtes Landei“. Geboren und aufgewachsen ist er in Kennfus, einem 500-Seelen-Dorf im Landkreis Cochem-Zell. Als Jugendlicher spielte er im Musikverein Trompete, tobte mit Freunden durch den Wald, und mit 16 bekam er ein Moped, um die Welt zu entdecken.