Neuer CPTO in Koblenz Compugroup holt sich Produktexperten auf die Brücke 01.10.2025, 12:37 Uhr

i Die Compugroup Medical (CGM) erweitert ihre Führungsmannschaft. Sascha Ditscher. picture alliance/dpa

Seit einem Jahr leitet Daniel Gotthardt die Compugroup Medical (CGM). Jetzt erweitert er seine Führungsmannschaft: Mit Guido Schroeder kommt ein Mann mit internationaler Erfahrung zur Koblenzer Medizinsoftwareschmiede.

Die Compugroup Medical (CGM) erweitert ihre Führungsmannschaft: Zum 1. Oktober hat Guido Schroeder den neuen Posten des Chief Product & Technology Officer (CPTO) übernommen, wie die Koblenzer Medizinsoftwareschmiede mitteilt. Dabei handele es sich um „eine Position, die wir auf Ebene der Geschäftsführenden Direktoren neu geschaffen haben“, wie ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert: „Ziel ist es, ...







Artikel teilen

Artikel teilen