In geheimen Gesprächen stellte die Bundeswehr zuletzt Städte und Kreise im Land auf Szenarien ein, die nach dem Kalten Krieg lange undenkbar schienen. Auch mit der Landesregierung gibt es einen regelmäßigen Austausch zum „Operationsplan Deutschland“.
Was passiert, wenn auch Deutschland angegriffen wird – oder im Nato-Bündnisfall mit in den Krieg ziehen muss? Darauf bereitet die Bundeswehr die rheinland-pfälzischen Kommunen vor, wie Recherchen unserer Zeitung und des „Trierischen Volksfreunds“ vor Kurzem ergeben hatten.