Vorkehrungen für Kriegsfall Auch Land spricht mit Bundeswehr über „Operationsplan“ 01.10.2025, 06:15 Uhr

i Einige Städte und Kreise im Land - auch in der Region rund um Koblenz - führten in den vergangenen Monaten Gespräche mit Vertretern der Bundeswehr, wie Recherchen unserer Zeitung und des "Trierischen Volksfreunds" zuletzt ergaben. Auch die Landesregierung ist im Austausch mit der Bundeswehr, wie aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage hervorgeht. Alexander Welscher/dpa

In geheimen Gesprächen stellte die Bundeswehr zuletzt Städte und Kreise im Land auf Szenarien ein, die nach dem Kalten Krieg lange undenkbar schienen. Auch mit der Landesregierung gibt es einen regelmäßigen Austausch zum „Operationsplan Deutschland“.

Was passiert, wenn auch Deutschland angegriffen wird – oder im Nato-Bündnisfall mit in den Krieg ziehen muss? Darauf bereitet die Bundeswehr die rheinland-pfälzischen Kommunen vor, wie Recherchen unserer Zeitung und des „Trierischen Volksfreunds“ vor Kurzem ergeben hatten.







Artikel teilen

Artikel teilen